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Питомцам Казанского зоопарка помогают пережить морозы с помощью чая с лимоном
12:59
Фото: pravilnoe-pokhudenie.ru
Питомцев Казанского зоопарка перевели на усиленное питание, чтобы им было проще пережить морозы, передает агентство "Интерфакс". В частности, обезьянам предлагают горячий чай с добавлением лимона, помогая согреться.
По словам представителей зоосада, многим животным увеличили порции корма. В вольеры и клетки положили побольше сена, теперь звери смогут в него зарыться и согреться.
Обитающим в зоопарке обезьянам, кроме чая с лимоном, в профилактических целях решено закапывать в нос иммуностимулирующие средства. Кроме того, их рацион пополнен свежими фруктами и овощами, чтобы в организме обезьян не было недостатка витаминов.
Несмотря на сохраняющиеся холода, некоторые звери вышли из зимней спячки, например, бурый медведь Кучум. Один из старожилов Казанского зоопарка чувствует он отлично, а его сородич Фома пока еще спит. Он лишь иногда просыпается от жажды. Сотрудники предлагают ему кусочки льда, употребив которые, медведь засыпает вновь.
Напомним, ранее стало известно о выходе из спячки енотов в Московском зоопарке. По словам представителей зоосада, звери проспали около двух месяцев. Очнувшись после спячки, они все активнее гуляют по своему вольеру, исследуя снежные сугробы и забираясь на дерево. Зоологи уверены, что енотам холода не страшны, ведь животных защищает густой мех.
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