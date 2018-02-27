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В Московском зоопарке вышли из спячки еноты
27.2.2018 18:33
Фото: katyaburg.ru
В Московском зоопарке проснулись еноты, передает портал m24.ru.
Животные пробудились от зимнего сна, несмотря на рекордные для российской столицы морозы, которые сохраняются уже несколько суток.
По словам представителей зоосада, еноты проспали около двух месяцев. Очнувшись после спячки, звери все активнее гуляют по своему вольеру. Они исследуют сугробы и взбираются на дерево. Зоологи уверены, что енотам не страшны холода, ведь животных защищает густой пушистый мех.
С 1 марта Московский зоопарк перейдет на новый режим работы в связи с увеличением продолжительности светового дня. Ожидается, что и другие животные в скором времени начнут выходить из спячки. С началом весны зоопарк открыт для посетителей с 9 до 18 часов. Кассы закрываются в 17 часов, напоминают в столичном зверинце.
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