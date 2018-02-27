Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В алтайском нацпарке эксперты насчитали около десятка снежных барсов

27.2.2018 17:06

Фото: vk.me



В долине алтайской реки Аргут специалисты обнаружили молодых самок и самцов снежного барса, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.



Экологи надеются на восстановление популяции этих краснокнижных зверей.



По данным экспертов Всемирного фонда дикой природы и представителей Сайлюгемского нацпарка, на территории кластера "Аргут" сейчас могут обитать девять особей снежного барса. В их числе - двое взрослых самцов и две половозрелые самки с выводками. В одном из них - четверо котят, отмечают зоологи, выражая надежду на восстановление популяции.



Группа, в которую входили более десяти экологов, потратила на сбор информации об этих животных несколько суток. Отмечается, что экспертам пришлось преодолеть 260 километров - как пешком, так и на лошадях. В результате удалось проверить семнадцать фотоловушек.



Автор: Злата Богатова

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