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В алтайском нацпарке эксперты насчитали около десятка снежных барсов


27.2.2018 17:06
В алтайском нацпарке эксперты насчитали около десятка снежных барсовФото: vk.me

В долине алтайской реки Аргут специалисты обнаружили молодых самок и самцов снежного барса, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Экологи надеются на восстановление популяции этих краснокнижных зверей.

По данным экспертов Всемирного фонда дикой природы и представителей Сайлюгемского нацпарка, на территории кластера "Аргут" сейчас могут обитать девять особей снежного барса. В их числе - двое взрослых самцов и две половозрелые самки с выводками. В одном из них - четверо котят, отмечают зоологи, выражая надежду на восстановление популяции.

Группа, в которую входили более десяти экологов, потратила на сбор информации об этих животных несколько суток. Отмечается, что экспертам пришлось преодолеть 260 километров - как пешком, так и на лошадях. В результате удалось проверить семнадцать фотоловушек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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