|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Опубликовано видео задержания польского журналиста Мацейчука
16:26
Фото: twimg.com
Телевизионный канал "Звезда" опубликовал видеоматериал, сделанный во время задержания польского журналиста Томаша Мацейчука.
Иностранец ранее спровоцировал драку в эфире НТВ.
По данным СМИ, польский журналист был задержан правоохранителями в его квартире в подмосковных Мытищах. В ходе обыска в жилище были найдены и изъяты предметы с националистической символикой.
Как отмечает ТАСС, Мацейчуку может грозить высылка за пределы Российской Федерации. После депортации поляку запретят въезд в страну.
Напомним, в прошлом Томаш Мацейчук не раз принимал участие в съемках различных ток-шоу, которые выходят в эфир российских федеральных каналов. Осенью 2016 года драка спровоцированная им драка произошла в эфире НТВ, а апреле прошлого года аналогичный инцидент случился в программе "Право знать" на ТВЦ. Причиной потасовок в обоих случаях стали произошла антироссийские реплики журналиста.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|