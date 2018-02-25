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Украинский министр потерял сознание, высказав очередную порцию оскорблений в адрес России
08:17
Фото: mediananny.com
Киевский министр потерял сознание после короткого, но эмоционального выступления на форуме.
По данным РИА Новости, Юрий Стець упал в обморок после оскорбительных высказываний в адрес РФ.
Начиная речь, глава министерства информационной политики Украины выразил намерение говорить максимально откровенно и искренне, стремясь при этом к минимальной дипломатичности. Обратившись к евродепутату Ребекке Хармс и послу Соединенных Штатов Мари Йованович, министр напомнил им их слова о том, что "Крым — это Украина, а Россия — оккупант". Затем у Стеця возникли проблемы.
Задыхаясь, глава украинского ведомства предложил иностранным коллегам вспомнить об Ахтеме Чийгозе, которого "за это" отправили за решетку. После слов: "Вы следующие" Стець решил покинуть трибуну, но не смог дойти до кулис - он упал, потеряв сознание.
После случившегося ведущей пришлось принести извинения за неловкую ситуацию. По ее словам, у министра имеются проблемы со здоровьем, и на Украине к подобным происшествиям уже относятся спокойно.
Напомним, минувшей осенью состоялся суд над замглавы "Меджлиса крымско-татарского народа" (в РФ деятельность этой организации признали экстремистской, она официально запрещена) Ахтемом Чийгозом. Он был осужден за организацию беспорядков возле парламента Крыма в феврале 2014 года. ЧП случилось незадолго до проведения референдума, по результатам которого полуостров смог воссоединиться с РФ.
Чийгоза приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позднее глава РФ Владимир Путин помиловал осужденного, рассмотрев соответствующую просьбу муфтия крымских мусульман.
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