Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украинский министр потерял сознание, высказав очередную порцию оскорблений в адрес России‍

08:17

Фото: mediananny.com



Киевский министр потерял сознание после короткого, но эмоционального выступления на форуме.



По данным РИА Новости, Юрий Стець упал в обморок после оскорбительных высказываний в адрес РФ.



Начиная речь, глава министерства информационной политики Украины выразил намерение говорить максимально откровенно и искренне, стремясь при этом к минимальной дипломатичности. Обратившись к евродепутату Ребекке Хармс и послу Соединенных Штатов Мари Йованович, министр напомнил им их слова о том, что "Крым — это Украина, а Россия — оккупант". Затем у Стеця возникли проблемы.



Задыхаясь, глава украинского ведомства предложил иностранным коллегам вспомнить об Ахтеме Чийгозе, которого "за это" отправили за решетку. После слов: "Вы следующие" Стець решил покинуть трибуну, но не смог дойти до кулис - он упал, потеряв сознание.



После случившегося ведущей пришлось принести извинения за неловкую ситуацию. По ее словам, у министра имеются проблемы со здоровьем, и на Украине к подобным происшествиям уже относятся спокойно.



Напомним, минувшей осенью состоялся суд над замглавы "Меджлиса крымско-татарского народа" (в РФ деятельность этой организации признали экстремистской, она официально запрещена) Ахтемом Чийгозом. Он был осужден за организацию беспорядков возле парламента Крыма в феврале 2014 года. ЧП случилось незадолго до проведения референдума, по результатам которого полуостров смог воссоединиться с РФ.



Чийгоза приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позднее глава РФ Владимир Путин помиловал осужденного, рассмотрев соответствующую просьбу муфтия крымских мусульман.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 183

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.2.2018 22:24 Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на ситуацию в Восточной Гуте

Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на ситуацию в Восточной Гуте 25.2.2018 16:49 Совбез: самолет Патрушева не был задействован в перехвате «кокаина»

Совбез: самолет Патрушева не был задействован в перехвате «кокаина» 25.2.2018 10:16 Саакашвили готов вернуться в Киев ради следствия

Саакашвили готов вернуться в Киев ради следствия 25.2.2018 08:29 Президент Эстонии Кальюлайд назвала РФ «сложным соседом»

Президент Эстонии Кальюлайд назвала РФ «сложным соседом» 24.2.2018 13:01 В Думе отреагировали на заявления СБУ о планах России взорвать крейсер