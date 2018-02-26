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В Одессе радикалы облили Генконсульство РФ красной краской
07:36
Фото: kleinburd.ru
Одесские радикалы провели акцию у Генерального консульства РФ, передает «Думская». Порядка тридцати человек, собравшись накануне у дипмиссии, облили красной краской ограждение представительства.
Кроме того, митингующие жгли файеры, сопровождая свои действия исполнением украинского государственного гимна. В момент очередного инцидента охрану дипломатического здания обеспечивали пятьдесят военных Нацгвардии Украины и представители одесских правоохранительных структур.
Напомним, не так давно украинские националисты прошли маршем по центру Киева. Во время акции, приуроченной к годовщине событий на Майдане в 2014 году, радикалы атаковали здания регионального представительства федерального агентства Россотрудничество, а таке филиалы Сбербанка и Альфа-банка.
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