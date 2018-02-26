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Во Франкфурте погиб только что вышедший из тюрьмы немецкий принц
26.2.2018 21:25
Фото: livejournal.com
Во Франкфурте трагически погиб 39-летний немецкий принц Карлос Патрик Гогенцоллерн, передают европейские СМИ.
Согласно предварительным данным, представитель известной династии получил смертельные травмы после падения с высоты 21-го этажа.
ЧП случилось в отеле InterContinental, передает Bild. Принц упал с 21-го этажа и скончался от полученных ранений на месте. Сигнал о случившемся поступил в экстренные службы около 14.40 по местному времени. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.
В ряде источников появились сообщения о том, что речь может идти о суициде. Принц лишь накануне покинул, где провел четыре года за мошенничество.
Детство сына известного коллекционера принца Годехарда прошло в замке Burg Namedy. Унаследовав многомиллионное состояние, 28-летий Карлос Патрик Гогенцоллерн решил вступить в партнерство с одним бизнесменом, продвигая на территории ФРГ люксовые бренды.
В 2011 году принца осудили на четыре месяца условно за невыплаченный кредит. Спустя несколько лет, после новых слушаний, был вынесен вердикт о реальном наказании. Принца признали виновным в мошенничестве.
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