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Неизвестные похитили 4 млн из машины московских инкассаторов


26.2.2018 20:39
Неизвестные похитили 4 млн из машины московских инкассаторовФото: news-vendor.com

На севере Москвы неизвестные совершили дерзкое ограбление, пишут российские СМИ.

Неизвестных, которые похитили из инкассаторской машины около четырех миллионов рублей, разыскивает полиция.

ЧП случилось на Головинском шоссе, обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах сообщается, что грабителям удалось скрыться с места преступления.

Сигнал в полицию поступил от сотрудников инкассаторской организации. Они рассказали о том, что из их служебной машины неизвестными были украдены порядка четырех миллионов рублей.

Информацию об ограблении уже подтвердили в пресс-службе полицейского главка Москвы. В ведомстве отметили, что на месте ЧП сейчас продолжает работу следственно-оперативная группа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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