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В Башкирии погибла одна из сестер, сбежавших из дома
26.2.2018 17:06
Фото: obozrevatel.com
В Башкирии устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки, которая ранее сбежала из дома вместе с 14-летней сестрой.
По факту ЧП проводят проверку следственные органы, передает ТАСС.
Девушек, которые два дня назад сбежали из дома, нашли около подножия скалы, расположенной близ населенного пункта Гаделево в Хайбуллинском районе республики.
По словам старшего помощника главы СУ СКР по Башкирии Светланы Абрамовой, одна из девочек обнаружена погибшей. Второго подростка экстренно госпитализировали - у младшей из сестер врачи подозревают обморожение и повреждение позвоночника.
В проведении доследственной проверки задействованы криминалисты, уже выехавшие на место ЧП, В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз, включая психолого-психиатрическое исследование, добавила Абрамова.
Информации о том, что стало причиной гибели 16-летней девушки, из официальных источников пока не поступало. Неизвестными остаются и обстоятельства, которые заставили сестер сбежать из дома. Местные СМИ высказывают предположения о том, что старшая из беглянок могла сорваться со скалы.
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