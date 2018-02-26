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В украинском СИЗО найдена мертвой активистка, напавшая с молотком на ветерана АТО
26.2.2018 15:04
Фото: eadaily.com
Сегодня утром в СИЗО украинского Днепра (в прошлом город назывался Днепропетровском) было найдено тело активистки Марины Меньшиковой. По предварительным данным, женщина, открыто критиковавшая киевскую власть и войну на Донбассе, покончила с собой.
Имя жительницы Днепра Марины Меньшиковой начало широко упоминаться в СМИ осенью 2016 года, вскоре после конфликта активистки с одним из ветеранов так называемой АТО. Инцидент случился в Оперном театре, где разгневанная Меньшикова ударила военного молотком по голове. Позже она рассказала журналистам о том, что старается всегда иметь при себе инструмент для самозащиты.
По словам Меньшиковой, в театре она была вынуждена обороняться. Однако украинские власти начали в ее отношении расследование, в рамках которого женщина трижды задерживалась полицией.
В начале этого года суд продлил Меньшиковой срок содержания под стражей. Предполагалось, что слушания по этому резонансному делу пройдут 23 марта. Противнице киевского режима могло грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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