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В украинском СИЗО найдена мертвой активистка, напавшая с молотком на ветерана АТО


26.2.2018 15:04
В украинском СИЗО найдена мертвой активистка, напавшая с молотком на ветерана АТОФото: eadaily.com

Сегодня утром в СИЗО украинского Днепра (в прошлом город назывался Днепропетровском) было найдено тело активистки Марины Меньшиковой. По предварительным данным, женщина, открыто критиковавшая киевскую власть и войну на Донбассе, покончила с собой.

Имя жительницы Днепра Марины Меньшиковой начало широко упоминаться в СМИ осенью 2016 года, вскоре после конфликта активистки с одним из ветеранов так называемой АТО. Инцидент случился в Оперном театре, где разгневанная Меньшикова ударила военного молотком по голове. Позже она рассказала журналистам о том, что старается всегда иметь при себе инструмент для самозащиты.

По словам Меньшиковой, в театре она была вынуждена обороняться. Однако украинские власти начали в ее отношении расследование, в рамках которого женщина трижды задерживалась полицией.

В начале этого года суд продлил Меньшиковой срок содержания под стражей. Предполагалось, что слушания по этому резонансному делу пройдут 23 марта. Противнице киевского режима могло грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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