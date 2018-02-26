Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В украинском СИЗО найдена мертвой активистка, напавшая с молотком на ветерана АТО

26.2.2018 15:04

Фото: eadaily.com



Сегодня утром в СИЗО украинского Днепра (в прошлом город назывался Днепропетровском) было найдено тело активистки Марины Меньшиковой. По предварительным данным, женщина, открыто критиковавшая киевскую власть и войну на Донбассе, покончила с собой.



Имя жительницы Днепра Марины Меньшиковой начало широко упоминаться в СМИ осенью 2016 года, вскоре после конфликта активистки с одним из ветеранов так называемой АТО. Инцидент случился в Оперном театре, где разгневанная Меньшикова ударила военного молотком по голове. Позже она рассказала журналистам о том, что старается всегда иметь при себе инструмент для самозащиты.



По словам Меньшиковой, в театре она была вынуждена обороняться. Однако украинские власти начали в ее отношении расследование, в рамках которого женщина трижды задерживалась полицией.



В начале этого года суд продлил Меньшиковой срок содержания под стражей. Предполагалось, что слушания по этому резонансному делу пройдут 23 марта. Противнице киевского режима могло грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 141

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.2.2018 21:25 Во Франкфурте погиб только что вышедший из тюрьмы немецкий принц

Во Франкфурте погиб только что вышедший из тюрьмы немецкий принц 26.2.2018 20:39 Неизвестные похитили 4 млн из машины московских инкассаторов

Неизвестные похитили 4 млн из машины московских инкассаторов 26.2.2018 18:02 В британском Лестере число жертв взрыва возросло до пяти человек

В британском Лестере число жертв взрыва возросло до пяти человек 26.2.2018 17:06 В Башкирии погибла одна из сестер, сбежавших из дома

В Башкирии погибла одна из сестер, сбежавших из дома 26.2.2018 11:38 Жертвами взрыва в британском Лестере стали четыре человека