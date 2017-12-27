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Песков прокомментировал призывы Навального проводить акции перед президентскими выборами


14:09
Песков прокомментировал призывы Навального проводить акции перед президентскими выборамиФото: vladtime.ru

Соответствующие ведомства обязательно проведут проверку в связи с намерениями оппозиционера Алексея Навального в преддверии президентских выборов провести акции, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, "подобного рода призывы и намерения" в обязательном порядке проверяются на предмет соответствия действующему в РФ законодательству. И в данном случае соответствующее ведомство в стороне не останется, подчеркнул Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что основатель Фонда борьбы с коррупцией призывает к проведению "забастовки избирателей" после того, как ЦИК отказался допустить Алексея Навального к выборам президента.

Напомним, Навальному было отказано в регистрации на основании того, что оппозиционер имеет судимость по статье, которая относится к тяжким. Как подчеркнули в комиссии, Навальный получит право баллотироваться лишь после того, как пройдет десять лет с момента истечения срока наказания — то есть не раньше 2028 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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