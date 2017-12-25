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Навального не допустили к участию в выборах из-за судимости
12:20
Фото: russia-on.ru
Алексею Навальному отказано в праве выдвинуться в качестве кандидата на пост российского президента.
Видеоматериал с заседания Центральной избирательной комиссии, во время которого приняли соответствующее решение, выложен на портале YouTube.
Причиной отказа ЦИК регистрировать группу избирателей, созданную ранее в поддержку самовыдвижения оппозиционера, стала непогашенная на сегодняшний день судимость, учитывая, что статья является тяжкой. По словам члена комиссии Бориса Эбзеева, решение российских судебных властей Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменять не вправе.
Напомним, в Центризбиркоме было отказано в регистрации группе избирателей, созданной в целях поддержки самовыдвижения Сергея Полонского. Как оказалось, среди поданных документов не были представлены сведения о зарубежной недвижимости, которой владеет супруга бизнесмена. Вместе с тем, Полонский может исправить выявленные недочеты и снова подать документы, уложившись в срок до 7 января следующего года.
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