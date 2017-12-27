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Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов на месте


12:20
Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов на местеФото: azerbaycan24.com

Глава РФ Владимир Путин отдал указание директору ФСБ уничтожать террористов на месте, если их действия будут представлять угрозу жизни и здоровью людей. При задержании подозреваемых в терроризме необходимо действовать в рамках закона, подчеркнул президент РФ. Вместе с тем, надо "действовать решительно", в плен их не брать.

Глава РФ назвал взрыв, прогремевший накануне в одном из петербургских магазинов,террористической атакой. Владимир Путин прокомментировал инцидент, выступая на церемонии вручения госнаград военнослужащим, которые были задействованы в операции на территории Сирии.

По данным РИА Новости, Путин также отметил, что отдал получение главе ФСБ о  задержании лиц, которые могут быть причастны к преступлениям террористической направленности. Действовать нужно строго в рамках закона, но в случае угрозы "жизни и здоровью" офицеров бандитов в плен не брать и ликвидировать на месте.

Вчера в Северной столице свыше десяти человек были экстренно доставлены в больницы после ЧП в магазине "Перекресток". По данным представителей правоохранительных структур Петербурга, в одной из камер хранения супермаркета на площади Калинина была оставлена бомба, начиненная поражающими элементами. Мощность этого СВУ, как уже установили специалисты, составляла около двухсот грамм в тротиловом эквиваленте.

По данным агентства "Интерфакс", петербургские власти выплатят каждому из пострадавших в результате этого инцидента по триста тысяч рублей. Соответствующее распоряжение правительству уже отдал губернатор Георгий Полтавченко. Отмечается, что деньги на эти цели выделят из резервного фонда губернатора.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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