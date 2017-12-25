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В Александрове отреставрирован дом, где жили сестры Цветаевы
11:56
Фото: yandex.ru
В Александрове (Владимирская область) завершены работы по восстановлению дома, где около столетия назад жила поэтесса Марина Цветаева и ее сестра Анастасия, передает ТАСС. Обновленный Литературно-художественный музей сестер Цветаевых уже открыл двери для посетителей.
По словам директора музея Льва Готгельфа, к окончанию реставрации деревянного дома уже подготовлена экспозиция, которая получила название "Александровское лето Марины Цветаевой".
Мероприятия по восстановлению здания, в котором в начале прошлого века жила поэтесса и ее сестра, проводились с 2014 года. Решение о реставрации дома, который был возведен во второй половине XIX века, было принято после визита в музей губернатора Светланы Орловой. Стоимость работ составила в итоге более семи миллионов рублей. Кроме того, использовались средства, полученные музеем в качестве областного гранта на создание выставок.
Теперь музей имеет четыре большие комнаты, в которых организована экспозиция, передающая атмосферу вековой давности - периода 1915-1917 годов, когда у доме проживали сестры Цветаевы, отметил Готгельф. По его словам, в число экспонатов впервые вошли личные вещи Марины Цветаевой, которые музею передали коллекционеры.
Музей был создан по инициативе общественного фонда музея Марины Цветаевой летом 1991 года, став первым из музеев, связанных с творчеством выдающейся поэтессы в нашей стране. Практически сразу Фонд передал музей в управление местной администрации, после чего учреждение получило статус муниципального. Долгие годы в этом музее стараются придерживаться принципа — экскурсия для каждого посетителя.
Напомним, ранее сообщалось о программе мероприятий, приуроченных к 125-летнему юбилею поэтессы Марины Цветаевой.
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