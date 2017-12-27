ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Японии создан гигантский робот-змея для отправки на АЭС «Фукусима»
В Японии создан гигантский робот-змея для отправки на АЭС «Фукусима»
В новую редакцию Красной книги РФ не вошли около 10 видов животных
В новую редакцию Красной книги РФ не вошли около 10 видов животных
Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов на месте
Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов на месте
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Песков прокомментировал призывы Навального проводить акции перед президентскими выборами Песков прокомментировал призывы Навального проводить акции перед президентскими выборами
Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов на местеПутин приказал ФСБ ликвидировать террористов на месте
В Александрове отреставрирован дом, где жили сестры Цветаевы В Александрове отреставрирован дом, где жили сестры Цветаевы
В Кабуле жертвами теракта стали 13 человекВ Кабуле жертвами теракта стали 13 человек
Сенатор Джабаров прокомментировал обмен пленными на УкраинеСенатор Джабаров прокомментировал обмен пленными на Украине

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Новогодние чудесаНовогодние чудеса
Созвездие Большой МедведицыСозвездие Большой Медведицы
Новогодний СУПЕРмегаМАРАФОН на MyCharm.ru. Много призов! Приглашаем к участию!Новогодний СУПЕРмегаМАРАФОН на MyCharm.ru. Много призов! Приглашаем к участию!
Мой любимый Маленький человекМой любимый Маленький человек
Конкурс постов «Знакомьтесь, мой питомец»Конкурс постов «Знакомьтесь, мой питомец»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Польше арестован экс-глава НПО «Космос», подозреваемый в хищении 11 млрд рублей‍


10:56
В Польше арестован экс-глава НПО «Космос», подозреваемый в хищении 11 млрд рублей‍Фото: livejournal.com

Польские полицейские задержали экс-главу НПО "Космос", который несколько лет назад был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, передает ТАСС.

По версии правоохранителей, Андрей Черняков может быть причастен к хищению одиннадцати миллиардов рублей.

Как стало известно, Чернякова задержали в Варшаве, когда он находился в Международном аэропорту им. Ф. Шопена, намереваясь вылететь на Украину. В пресс-службе Надвислянского отделения погранохраны Польши заявили, что мужчина пытался выдать себя за румынского гражданина, представив соответствующий фальшивый паспорт при прохождении погранконтроля.

Позже задержанный признался, что в действительности является российским гражданином. По результатам проверки его личных данных выяснилось, что он объявлен в международный розыск. Варшавский окружной суд уже вынес постановление о его аресте.

В прошлом Черняков руководил НПО "Космос". В 2011 году крупная строительная компания, специализирующаяся на транспортной инфраструктуре, получила кредит в размере одиннадцати миллиардов рублей. Деньги, предназначавшиеся на создание Алабяно-Балтийского тоннеля в российской столице, в банк так и не вернулись. Это и послужило основанием для возбуждения дела.

Уточняется, что в Польшу Черняков ранее прибыл из Потсдама, где проживал в течение некоторого времени. Оказавшись в поле зрения потсдамских правоохранителей, он сразу же направился в Варшаву, откуда собирался вылететь в Киев. Как пишет Gazeta Wyborcza, вероятно, Черняков рассчитывал на то, что украинские власти его не выдадут, учитывая напряженные в последнее время отношения Киева и Москвы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Маккейн одобрил решение о поставках летального оружия КиевуМаккейн одобрил решение о поставках летального оружия Киеву
В Пентагоне прокомментировали заявление командующего морпехами о якобы грядущей войне в ЕвропеВ Пентагоне прокомментировали заявление командующего морпехами о якобы грядущей войне в Европе
Чемпионат России по фигурному катанию выиграла 15-летняя Алина ЗагитоваЧемпионат России по фигурному катанию выиграла 15-летняя Алина Загитова
Симонян назвал «дезинформацией» сведения о скорой отставке Мутко с поста главы РФССимонян назвал «дезинформацией» сведения о скорой отставке Мутко с поста главы РФС
«Барселона» разгромила «Реал»«Барселона» разгромила «Реал»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 159


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru