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В Польше арестован экс-глава НПО «Космос», подозреваемый в хищении 11 млрд рублей
10:56
Фото: livejournal.com
Польские полицейские задержали экс-главу НПО "Космос", который несколько лет назад был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, передает ТАСС.
По версии правоохранителей, Андрей Черняков может быть причастен к хищению одиннадцати миллиардов рублей.
Как стало известно, Чернякова задержали в Варшаве, когда он находился в Международном аэропорту им. Ф. Шопена, намереваясь вылететь на Украину. В пресс-службе Надвислянского отделения погранохраны Польши заявили, что мужчина пытался выдать себя за румынского гражданина, представив соответствующий фальшивый паспорт при прохождении погранконтроля.
Позже задержанный признался, что в действительности является российским гражданином. По результатам проверки его личных данных выяснилось, что он объявлен в международный розыск. Варшавский окружной суд уже вынес постановление о его аресте.
В прошлом Черняков руководил НПО "Космос". В 2011 году крупная строительная компания, специализирующаяся на транспортной инфраструктуре, получила кредит в размере одиннадцати миллиардов рублей. Деньги, предназначавшиеся на создание Алабяно-Балтийского тоннеля в российской столице, в банк так и не вернулись. Это и послужило основанием для возбуждения дела.
Уточняется, что в Польшу Черняков ранее прибыл из Потсдама, где проживал в течение некоторого времени. Оказавшись в поле зрения потсдамских правоохранителей, он сразу же направился в Варшаву, откуда собирался вылететь в Киев. Как пишет Gazeta Wyborcza, вероятно, Черняков рассчитывал на то, что украинские власти его не выдадут, учитывая напряженные в последнее время отношения Киева и Москвы.
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