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На Барбадосе после семейного праздника убили 21-летнего брата Рианны
27.12.2017 23:04
Фото: hellomagazine.com
На Барбадосе трагически погиб двоюродный брат известной певицы Рианны. ЧП случилось через несколько часов после празднования Рождества, в котором принимала участие звезда.
О смерти своего кузена, 21-летнего Тэвона Кейсина Элейна Рианна рассказала на странице в соцсети.
По словам артистки, в молодого человека стреляли на улице. ЧП случилось на территории района Сент-Майкл барбадосской столицы - Бриджтауна. Примерно в 19 часов по местному времени неизвестный мужчина успел выстрелить в Тэвона несколько раз.
Молодого человека сразу же отвезли в медицинское учреждение, однако врачи оказались бессильны - брат звезды скончался от полученных огнестрельных ранений.
Полицейские приступили к работе, выясняя личность преступника и все обстоятельства трагедии, случившейся через несколько часов после того, как Тэвон в компании Рианны и других членов семьи праздновал Рождество.
Пока версий о том, что могло стать мотивом нападения, не называлось.
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