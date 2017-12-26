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Китайские военные опровергли создание «горячей линии» по КНДР‍ с американцами Китайские военные опровергли создание «горячей линии» по КНДР‍ с американцами
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Китайские военные опровергли создание «горячей линии» по КНДР‍ с американцами


11:21
Китайские военные опровергли создание «горячей линии» по КНДР‍ с американцами Фото: imperiyanews.ru

В Китае опровергли сведения о создании горячей линии с Вашингтоном для обсуждения ситуации в Северной Корее, передает ТАСС со ссылкой на международные СМИ.

Как заявили представители китайской стороны, целью такого рода дезинформации является внесение раскола между КНР и КНДР.

Со ссылкой на собственные источники в Северной зоне боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) издание Global Times передает о том, что сведения, опубликованные в японской прессе, не соответствуют действительности. Ранее СМИ распространили информацию о том, что китайская сторона якобы собирается на регулярной основе обмениваться данными об обстановке в Северной Кореей, с командованием американского воинского контингента США, который дислоцирован на территории Южной Кореи.

В Китае заявили об отсутствии каких-либо прямых контактов между военными Соединенных Штатов в Республике Корея и Северной зоной боевого командования либо иными военными органами КНР. Кроме того, на данный момент не имеется и планов о создании подобного рода горячей линии для обмена сведениями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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