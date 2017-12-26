|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Китайские военные опровергли создание «горячей линии» по КНДР с американцами
11:21
Фото: imperiyanews.ru
В Китае опровергли сведения о создании горячей линии с Вашингтоном для обсуждения ситуации в Северной Корее, передает ТАСС со ссылкой на международные СМИ.
Как заявили представители китайской стороны, целью такого рода дезинформации является внесение раскола между КНР и КНДР.
Со ссылкой на собственные источники в Северной зоне боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) издание Global Times передает о том, что сведения, опубликованные в японской прессе, не соответствуют действительности. Ранее СМИ распространили информацию о том, что китайская сторона якобы собирается на регулярной основе обмениваться данными об обстановке в Северной Кореей, с командованием американского воинского контингента США, который дислоцирован на территории Южной Кореи.
В Китае заявили об отсутствии каких-либо прямых контактов между военными Соединенных Штатов в Республике Корея и Северной зоной боевого командования либо иными военными органами КНР. Кроме того, на данный момент не имеется и планов о создании подобного рода горячей линии для обмена сведениями.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|