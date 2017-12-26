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В сирийской провинции Хама террористы сбили военный самолет
26.12.2017 22:01
Фото: annahar.com
В провинции Хама сбит самолет сирийских ВВС, передает агентство SANA. Со ссылкой на источники в военном руководстве страны сообщается, что пилоту выжить не удалось. Согласно предварительно полученным данным, военное воздушное судно было атаковано с земли вооруженными террористическими группировками.
Инцидент произошел близ населенного пункта аль-Хамдания.
По данным ряда источников, о своей причастности к инциденту заявили члены группировки "Джейш аль-Нухба". В Сети распространилась информация о том, что именно они сбили учебно-боевой самолет L-39 сирийских ВВС.
В частности, Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, сообщает о том, что в указанном районе сейчас продолжают вести наступление правительственные войска САР. Уточняется, что самолет был сбит из советского переносного ЗРК "Стрела-3".
Пилот катапультировался и успел раскрыть парашют, однако террористы расстреляли его, пока он находился в воздухе. Вместе с тем, ливанское издание Al Masdar News сообщает о том, что раненый летчик смог приземлиться, но его сразу же взяли в плен, после чего он был казнен.
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