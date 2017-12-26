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Скончался композитор Владимир Шаинский
26.12.2017 20:51
Фото: 1news.az
В Соединенных Штатах ушел из жизни известный советский и российский композитор Владимир Шаинский, передает агентство "Интерфакс". О кончине отца рассказал его сын Вячеслав Шаинский.
По словам Вячеслава Шаинского, его отец умер, вероятно, по причине преклонного возраста - композитору было девяносто два года.
Информация о том, где и когда состоится прощание с Народным артистом РСФСР, будет объявлена позже. Нет пока сведений и о том, где похоронят выдающегося композитора.
По данным ряда СМИ, некоторое время назад врачи диагностировали у Шаинского онкологическое заболевание.
Владимир Яковлевич Шаинский сочинял музыку для множества известных анимационных лент, в частности, "38 попугаев", "Антошка" и "Крошка Енот", а также является автором композиций, которые можно услышать в сказочных кинокартинах "Пока бьют часы" и "Финист - ясный сокол". Сотрудничая с поэтом Михаилом Таничем Владимир Шаинский создал серию военных песен, в частности, "Победа", "Идет солдат по городу" и "Не плачь, девчонка".
В 60-х прошлого века Шаинский начал активно писать для звезд советской эстрады. Многие его песни, звучавшие в исполнении Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля и других выдающихся артистов того времени, быстро становились хитами.
По словам поэта-песенника Юрия Энтина, Владимир Шаинский являлся "ярчайшим человеком", отличавшимся совершенно особенным чувством юмора, передает РБК . В нашей стране не было композитора, более популярного, чем Шаинский, отметил Энтин.
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