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В МИД с разочарованием отреагировали на решение США об отправке на Украину снайперских винтовок
12:47
Фото: livejournal.com
Решение руководства Соединенных Штатов о поставках оружия Киеву не только может спровоцировать обострение обстановки в Донбассе, но будет способствовать втягиванию в этот конфликт представителей других стран, считает статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
По словам российского дипломата, Вашингтон и Оттава открывают "ящик Пандоры". Действия властей США и Канады, которые "по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт", способны вновь обострить обстановку и интернационализировать ситуацию. Как подчеркнул Карасин, иностранное руководство не задумывается о последствиях такого рода решений.
Как сообщает РИА Новости, канадские власти включили Украину в число государств, которым предприятия страны имеют право продавать оружие. Ранее стало известно о том, что план о предоставлении Киеву "летального оружия", включая противотанковые ракеты Javelin, получил одобрение администрации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Несколько дней назад решение о поставках Киеву вооружения одобрил американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн. По его мнению, США вновь продемонстрировали готовность "защищать своих союзников и партнеров в их сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности".
Напомним, ранее Григорий Карасин уже комментировал намерения американского руководства, назвав их опасными. По его словам, дело заключается даже не параметрах и объеме вооружения, которое Вашингтон обещал Киеву. Наибольшие опасения вызывает то, что США де-факто поощряют украинские воинственные силы, подталкивая украинскую "партии войны" к силовому сценарию решения конфликта на востоке страны.
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