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Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС
25.12.2017 21:38
Фото: smsstatus.ru
Вице-премьер Виталий Мутко на некоторый период намерен оставить пост президента Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.
Предполагается, что деятельность будет приостановлена по меньшей мере на полгода.
После того, как Виталий Мутко объявил об этом в ходе заседания исполкома РФС, вице-президенты организации Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались занимать его пост в пользу генерального директора Союза Александра Алаева.
Позже Виталий Мутко рассказал, что собирается в ближайшее время подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы оспорить решение МОК о пожизненном запрете на посещение Олимпиад. По мнению вице-премьера, отказ от таких действий может расцениваться как признание вины.
Виталия Мутко избрали на пост президента РФС осенью 2015 года, первоначально - на год, но позже переизбрали уже на четырехлетний период.
Александр Алаев занимает пост генерального директора организации, начиная с 2013 года.
Не так давно в российских СМИ распространились публикации о том, что Виталий Мутко собирается уйти в отставку и объявит об этом 26 декабря. При этом отмечалось, что его пост может занять действующий генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
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