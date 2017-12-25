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Полонскому отказано в регистрации на выборы
25.12.2017 18:37
Фото: lrnews.ru
В Центризбиркоме отказали в регистрации группе избирателей, которая ранее была создана в целях поддержки самовыдвижения бизнесмена Сергея Полонского, передают российские СМИ.
Как заявил в ходе заседания член комиссии и секретарь рабочей группы ведомства по приему документов Евгений Шевченко, в представленных документах нет информации о зарубежной недвижимости, которая находится в собственности супруги предпринимателя. На основании этого в ходе заседания приняли решение об отказе в заверении группы избирателей.
Как пояснил Шевченко, у Полонского имеется возможность подать документы вновь, это нужно сделать в срок до 7 января следующего года.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая обратилась к Сергею Полонскому, присутствовавшему в зале заседаний, у бизнесмена нет каких-либо "необратимых препятствий", поэтому все имеющиеся недостатки вполне можно исправить в указанный срок.
Напомним, накануне на выборы президента РФ, которые должны состояться весной следующего года, была выдвинута кандидатура оппозиционера Алексея Навального. Решение было принято на собрании московской инициативной группы, прошедшей в Серебряном бору.
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