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Навального выдвинули на президентские выборы
24.12.2017 12:57
Фото: russia-on.ru
Собрание московской инициативной группы одобрило идею о выдвижении оппозиционера Алексея Навального на главы российского государства, которые должны состояться весной следующего года, передают СМИ. Решение было принято в Серебряном бору, где участники собрались в шатре на пляже. За выдвижение кандидатуры Навального проголосовали 742 человека.
Оппозиционер ранее сообщал о том, что намерен создать двадцать инициативных групп в различных российских регионах и уже подал соответствующие документы в избирком. Собрания, на которых было принято решение о поддержке выдвижения Навального, на текущий момент уже прошли во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске и Перми.
Ранее в Центризбиркоме (ЦИК) подтвердили информацию о получении уведомления о проведении собрания инициативной группы по выдвижению Алексея Навального кандидатом на президентские выборы. Как отмечало агентство "Интерфакс", сотрудники комиссии должны присутствовать на собрании.
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