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Голодец рассказала о программе «Русских сезонов» в Италии


24.12.2017 02:45
Голодец рассказала о программе «Русских сезонов» в ИталииФото: radiotochka.kz

Фестиваль "Русские сезоны", стартующий в Италии уже 14 января, охватит сорок городов, передает ТАСС. О насыщенной программе рассказала вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

Фестиваль "Русские сезоны" будет проводиться в Италии во второй раз. Предполагается, что культурная программа сможет привлечь порядка трех миллионов зрителей. Как рассказала вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, события фестиваля охватят сорок итальянских городов. В программу, в том виде, как она выглядит на текущий момент, входят уже более 250 различных мероприятий, и их спектр по сравнению с прошлым годом будет значительно расширен. Вниманию зарубежной публики будут представлены концерты классической музыки, состоятся выступления артистов Большого и Мариинского театров.

Рассказав о предстоящих событиях на совещании, которое было посвящено подготовке "Русских сезонов" в Италии, Голодец отметила, что в программу также предполагается включить ледовое шоу Ильи Авербуха. По ее словам, оно может стать "ярким событием" для итальянцев. В программу "Русских сезонов" также войдут выставки, на которых будут представлены шедевры из четырех императорских резиденций. Голодец выразила надежду, что экспозиции могут привлечь внимание многих зрителей.

Торжественная церемония открытия "Русских сезонов" пройдет в итальянской столице 14 января. Первыми перед римской публикой выступят артисты Мариинского театра.

В течение этого года "Русские сезоны" с большим успехом состоялись в Японии. Различные культурные мероприятия посетили свыше трех с половиной миллионов гостей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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