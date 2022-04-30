Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Великобритания направит в Европу на учения НАТО около 8 тыс. солдат

30.4.2022 18:34

Фото: whackassassins.com



В Лондоне намерены направить порядка 8 тысяч солдат в Северную и Восточную Европу для участия в учениях НАТО, передает телевизионный канал Sky News.



Предполагается, что развертывание британского контингента будет происходить в период с апреля по июнь этого года.



Как заявил глава британского минобороны Бен Уоллес, военнослужащим предстоит объединиться с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенными экспедиционными войсками, чтобы продемонстрировать "солидарность и силу". Запланированные маневры могут стать одними из наиболее масштабных совместных мероприятий такого рода со времен холодной войны, указал министр.



Отмечается, что на территории от Финляндии до Северной Македонии в этих учениях будут участвовать десятки танков и более ста военных бронемашин Соединенного королевства. Как пояснил командующий сухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенант Ральф Вудисс, главной целью маневров будет "сдерживание российской агрессии".



Ранее в Польшу прибыли шесть тяжелых транспортных самолетов США, а также один британский С-17А. В течение прошлой недели они приземлились в Жешуве, расположенном на расстоянии примерно 90 км от украинской границы. Там совершили посадку военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster американских ВВС, способные транспортировать до 77,5 тонн груза, и зафрахтованные Пентагоном Boeing 747 транспортных компаний США.



Незадолго до этого американский лидер Джо Байден сделал заявление о том, что Украине будет выделен еще один пакет финансовой поддержки в размере $800 млн. Предполагалось, по словам политика, направить Киеву более ста тактических ударных беспилотников Phoenix Ghost, десятки 155-мм гаубиц M777 и свыше 140 тыс. снарядов. В тот же день представители Пентагона информировали о планах начать переброску вооружений для Украины в ближайшие 24-48 часов. В американском оборонном ведомстве пояснили, что поставки будут осуществляться в Европу с континентальной части Соединенных Штатов.



Автор: Злата Богатова

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