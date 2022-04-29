Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Оппозиционерка Фатьянова рассказала о четырехмиллионном штрафе

29.4.2022 23:41

Фото: smi2.net



В Петербурге суд удовлетворил иск управления МВД, поданный в отношении Ирины Фатьяновой, в прошлом возглавлявшей местный штаб Алексея Навального.



По ее словам, силовики требуют выплаты около четырех миллионов рублей.



Как написала Ирина Фатьянова в своем телеграм-канале, ведомство подало иск о выплате суммы в размере 3,9 миллиона рублей за необходимость сверхурочно работать во время протестных акций, которые состоялись в январе прошлого года. Речь идет о заработной плате почти полутора тысяч силовиков, которые в общей сложности переработали 1462 часа.



В ходе судебного разбирательства выяснилось, что во время этих несогласованных акций работали сотрудники правоохранительных органов, обычно не занимающиеся обеспечением безопасности на такого рода массовых мероприятиях. В частности, тужа направили представителей подразделений, которые специализируются на борьбе с фальшивомонетчиками и этническими преступлениями, а такж устанавливают личность неопознанных трупов.



Ранее Фатьянова пыталась выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Заксобрание Петербурга, однако к участию в выборах ее не допустили. Причиной этого стала связь с местным штабом Алексея Навального, который в РФ был признан экстремистской организацией.



Некоторое время назад соратница Навального покинула Россию, сейчас она проживает в Грузии.



Автор: Злата Богатова

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