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Оппозиционерка Фатьянова рассказала о четырехмиллионном штрафе
29.4.2022 23:41
Фото: smi2.net
В Петербурге суд удовлетворил иск управления МВД, поданный в отношении Ирины Фатьяновой, в прошлом возглавлявшей местный штаб Алексея Навального.
По ее словам, силовики требуют выплаты около четырех миллионов рублей.
Как написала Ирина Фатьянова в своем телеграм-канале, ведомство подало иск о выплате суммы в размере 3,9 миллиона рублей за необходимость сверхурочно работать во время протестных акций, которые состоялись в январе прошлого года. Речь идет о заработной плате почти полутора тысяч силовиков, которые в общей сложности переработали 1462 часа.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что во время этих несогласованных акций работали сотрудники правоохранительных органов, обычно не занимающиеся обеспечением безопасности на такого рода массовых мероприятиях. В частности, тужа направили представителей подразделений, которые специализируются на борьбе с фальшивомонетчиками и этническими преступлениями, а такж устанавливают личность неопознанных трупов.
Ранее Фатьянова пыталась выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Заксобрание Петербурга, однако к участию в выборах ее не допустили. Причиной этого стала связь с местным штабом Алексея Навального, который в РФ был признан экстремистской организацией.
Некоторое время назад соратница Навального покинула Россию, сейчас она проживает в Грузии.
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