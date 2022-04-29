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В Бразилии отрицают переговоры с ФРГ о передаче боеприпасов Украине
29.4.2022 06:19
Фото: pikabu.ru
В армии Бразилии не подтвердили сведения о том, что руководство ФРГ обращалось к ним с предложением передать Украине устаревшие боеприпасы для немецких бронетранспортеров Gepard.
Об этом накануне, 28 апреля, рассказало агентство Sputnik.
Издание Folha de São Paulo ранее рассказало о запросе Берлина, который поступил бразильской стороне. Представители ФРГ просили боеприпасы Flakpanzer Gepard, снятые в их стране с вооружения еще в 2010 году, для последующей передачи Украине, отмечалось в публикации.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего официального визита в Японию встретился с премьер-министром страны Фумио Кисидой и принял участие в экономической конференции, проходящей в Токио. По итогам переговоров с Кисидой представитель официального Берлина заявил, что его государство уже оказывало поддержку Киеву в военной сфере и намерено продолжать эти действия.
Как подчеркнул Шольц, руководство ФРГ планирует "следовать этому курсу", и уже есть соответствующий мандат от Бундестага. Политик подразумевал призыв парламента Германии к правительству о необходимости увеличить объем помощи Украине.
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