Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Количество россиян, оставшихся в Грузии, в марте возросло на 559% в сравнении с весной 2019 года

28.4.2022 20:07

Фото: gruziyagid.ru



Значительно увеличилось число российских и белорусских граждан, которые остаются на территории Грузии.



В минувшем марте их количество возросло на 559% в сравнении с тем же месяцем 2019 года.



Судя по данным исследования, которое сегодня опубликовала грузинская неправительственная организация IDFI, в минувшем марте число россиян, оставшихся в Грузии, увеличилось на 559%. Речь идет о разнице между количеством тех, кто въехал в страну, и теми, кто из нее выехал.



В отчете отмечается, что информация приводится в сравнении с мартом 2019 года. Схожие показатели были зафиксированы и по белорусским гражданам, пожелавшим остаться в Грузии - их число возросло на 555%.



Как стало известно, в течение марта этого года на территории Грузии остались свыше 17 тыс. россиян и более 14 тыс. граждан Белоруссии. В отчете об исследовании также приведена информация по гражданам Украины - в Грузии остались порядка 8,1 тыс. человек.



Всего же за март в Грузию въехало 43 152 россиянина, 19 898 белорусских граждан и 16 669 представителей Украины.



Автор: Злата Богатова

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