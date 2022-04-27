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В Ливане протестующие блокировали здание парламента


27.4.2022 05:06
В Ливане протестующие блокировали здание парламентаФото: medcom.id

В Бейруте проходит массовая акция протеста, передает Lebanon 24.

Несколько сотен демонстрантов блокировали здание парламента Ливана, выступая против скандального законопроекта об отслеживании денежных переводов.

Участники протестной акции отказываются пропускать депутатов в здание парламента, пишут зарубежные СМИ. Манифестанты требуют от властей отказаться от принятия нового законопроекта, который вводит контроль над капиталом. По мнению многих ливанцев, из-за нововведений они могут потерять свои вклады в банках.

В соответствии с этим законопроектом у ливанских властей появятся широкие возможности по отслеживанию внутренних финансовых переводов. В случае необходимости предусмотрены ограничения, которые предполагается накладывать как на банковые счета, так и операции по приобретению иностранной валюты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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