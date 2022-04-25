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Onet: РФ приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта
18:21
Фото: dispetcherdoma.ru
Россия остановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, передает портал Onet. Сведения на условиях анонимности подтвердил источник в правительственных кругах страны, а также представители нефтегазовой отрасли Польши, включая концерн PGNiG.
Российская сторона приостановила поставки газа в Польшу, осуществляемые в рамках Ямальского контракта, сообщает портал Onet. Со ссылкой на неофициальные источники в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG отмечается, что РФ не информировала представителей Польши о причинах случившегося.
В публикации указано, что в министерстве по вопросам климата Польши сформировали кризисный штаб. Официального уведомления о приостановке поставок в Варшаве пока не еще сделали. Предполагается, что это произойдет в течение дня.
Ранее SOCAR - госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР - опровергла сведения, распространившиеся в некоторых российских СМИ. В публикациях утверждалось, что в Баку готовы к взаиморасчетам в рублях за газ, импортируемый из РФ. Информация действительности не соответствует, заявили представители компании агентству "Интерфакс".
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