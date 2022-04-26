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Шэрон Осборн рассказала о последствиях неудачной пластики


26.4.2022 14:58
Шэрон Осборн рассказала о последствиях неудачной пластикиФото: uriaheep.ru

Вмешательство специалистов сделало Шэрон Осборн похожей на циклопа, призналась супруга известного британского рок-музыканта Оззи Осборна.

Телеведущая, писательница, музыкальный продюсер и предприниматель дала откровенное интервью The Sunday Times, рассказав о неудачной пластике.

По словам 69-летней звезды, она решила сделать полную подтяжку лица и обратилась к специалистам в октябре прошлого года. После процедуры Шэрон Осборн была потрясена, потому что оказалась совершенно неузнаваемой.

Первое впечатление было настолько ужасным, призналась супруга Оззи Осборна, что ей в голову даже пришла мысль о неудачной шутке. В тот момент ее "глаза были разного размера", из-за чего звезда стала "похожей на циклопа". По словам Шэрон Осборн, "не хватало только горба".

Артист предложил жене оплатить расходы на операцию, чтобы восстановить внешность. В итоге лишь через несколько месяцев после перенесенной неудачной процедуры ведущая смогла добиться положительного результата.

Ранее Линда Евангелиста впервые прокомментировала неудачную липосакцию. Популярная в 90-х годах прошлого века модель снялась для глянцевого издания и дала большое откровенное интервью, в котором призналась, что уже много лет вынуждена испытывать не только физическую боль, но и эмоциональные страдания. По словам Евангелисты, медики диагностировали у нее "парадоксальную жировую гиперплазию".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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