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В Судане более 160 человек стали жертвами столкновений
25.4.2022 21:04
Фото: juicyecumenism.com
В регионе Дарфур на западе Судана вновь ведутся активные боевые действия.
По данным Al-Hadath со ссылкой на профильные органы ООН, жертвами вооруженных столкновений стали уже 168 человек.
Ситуация в регионе резко обострилась еще на прошлой неделе, когда в одной из локальных стычек между представителями двух племен получили смертельные ранения двое арабов. Днем позже боевики арабских племен атаковали несколько деревень, где проживают масалиты.
В воскресенье, 24 апреля, на территории Дарфура уже велись полномасштабные боевые действия, не утихающие до сих пор.
Как передают местные СМИ, руководство Судана планирует направить в регион подразделения военных для подавления беспорядков.
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