Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Макрон выиграл второй тур выборов

12:00

Фото: valeursactuelles.com



Действующий французский лидер Эммануэль Макрон смог одержать победу по итогам второго тура президентских выборов.



Судя по информации, которую приводит МВД страны, его поддержали 58,54% проголосовавших (18 779 641).



Соперница Эммануэля Макрона, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен добилась результата 41,46% и признала свое поражение еще до того, как были обнародованы итоги подсчета 100% голосов. По последним официальным данным, Ле Пен смогла заручиться поддержкой 13 297 760 сограждан.



По итогам первого тура кандидатуру Макрона одобрили 27,85% избирателей, а за Ле Пен выступили 23,15% участников выборов. По состоянию на 17:00 24 апреля (18:00 по Москве), уровень явки превысил 63,23%.



Французского президента сейчас продолжают поздравлять с переизбранием лидеры различных государств, в том числе, главы Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, немецкий и австрийский канцлеры Олаф Шольц и Карл Нехаммер, британский и итальянский премьеры Борис Джонсон и Марио Драги, а также другие политические деятели.



Макрон пообещал своим согражданам, что он постарается быть "президентом для всех". Переизбранный лидер французского государства выразил готовность трудиться "во имя более справедливого общества" и равенства между полами. По словам политика, его страну ожидают хоть и не очень спокойные, но "исторические" времена.



Эммануэль Макрон является первым главой Франции за период с 2002 года, который сумел дважды одержать победу на президентских выборах. Он пришел к власти по итогам голосования, состоявшегося в 2017 году. Макрон тогда получил более 66% голосов, тогда как Ле Пен поддержали почти 34% сограждан.



До этого переизбранным главой Франции стал Жак Ширак, который находился на посту президента в период с 1995 по 2007 годы.



Автор: Злата Богатова

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