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Томский полицейский подозревается в ДТП, в котором погибли две девушки


23.4.2022 15:06
Томский полицейский подозревается в ДТП, в котором погибли две девушкиФото: vk.com

Правоохранительные органы Томской области смогли задержать водителя, который уехал с места смертельной дорожной аварии.

Жертвами происшествия стали две несовершеннолетние девушки, информируют представители регионального полицейского главка.

Трагедия случилась в ночь на 23 апреля на территории Шегарского района. Очевидцы обратились в местную дежурную часть, сообщив о ЧП в населенном пункте Мельниково. По их словам, на обочине они нашли двух 16-летних девушек, которые уже не подавали признаков жизни. Отмечалось, что погибшие, вероятно, могли получить смертельные ранения в результате дорожно-транспортной аварии.

В ходе начатого разбирательства было установлено, что пешеходов, следовавших по краю проезжей части, сбил насмерть мужчина 1998 г.р. На автомобиле ВАЗ он двигался по улице Кирова, а после ДТП скрылся. Вскоре водителя задержали полицейские.

Как оказалось, к смертельной аварии может быть причастен сотрудник ОМВД России по Шегарскому району, управлявший транспортным средством в свободное от службы время. В момент задержания мужчина был пьян, выяснилось после проведения медосвидетельствования.

Задержанного уже отстранили от несения службы, указано в сообщении регионального ведомства. Ведется служебная проверка, в зависимости от итогов которой подозреваемого могут уволить из органов МВД, а его руководство привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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