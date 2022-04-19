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В Израиле полиция допросила Максима Галкина
19.4.2022 18:41
Фото: vk.com
В полицию Израиля для допроса был доставлен российский шоумен Максим Галкин.
Известному юмористу пришлось давать показания по делу о гибели мужчины, который недавно был найден мертвым на пляже, передает StarHit.
В израильский отдел полиции для допроса по делу о недавней гибели мужчины на пляже доставили известного российского артиста Максима Галкина. Правоохранители беседовали с юмористом, т.к. погибший мужчина был знаком с шоуменом.
Кроме того, выяснилось, что Галкин был последним, кто видел умершего мужчину живым. Какой-либо другой информации по этому делу из официальных источников пока не поступало.
По данным российских СМИ, Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и их детьми выехал за пределы РФ в первых числах марта. Сейчас звездное семейство проживает на территории Израиля.
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