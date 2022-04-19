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Лукашенко сообщил о задержании его лечащего врача


19.4.2022 18:09
Лукашенко сообщил о задержании его лечащего врачаФото: smi2.net

В Белоруссии заподозрили во взяточничестве тридцать пять врачей, передает БелТА.

Глава государства Александр Лукашенко заявил, что лично контролировал ход этой операции.

По словам белорусского лидера, среди врачей, оказавшихся фигурантами расследования, его личный врач, который неоднократно обследовал президента. Александр Лукашенко не уточнил, когда именно был задержан специалист, работавший с ним.

Как стало известно, более тридцати белорусских врачей подозреваются во взяточничестве. По мнению властей, специалисты незаконно получали денежное вознаграждение "от иностранцев" за советы своим пациентам. Речь идет о врачах-ортопедах, уточняет госагентство.

Комментируя ход расследования, Лукашенко выразил уверенность в том, что пока еще задержаны не все врачи, которые нарушали закон. Президент пояснил, что фигуранты убеждали больных в том, что им необходимы "импортные ортопедические запчасти". После этого медикам перечислялись деньги в валюте. По словам белорусского лидера, в ходе обысков у врачей обнаруживались огромные суммы в евро.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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