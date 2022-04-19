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Российские школы будут начинать неделю с гимна и подъема флага
19.4.2022 18:04
Фото: vk.com
В скором времени некоторые российские школы будут начинать учебную неделю с церемонии поднятия государственного флага, сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. По словам министра, в рамках нововведений, которые начинают действовать уже в мае, также будет исполняться гимн.
Предполагается, что с нового учебного года таким образом недели будут начинать все школы РФ, пояснил Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уже направило соответствующие рекомендации в образовательные учреждения.
Как отметил глава Минпросвещения, в мае нововведения начинают работать в ряде пилотных школ, где каждый понедельник учеба будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. С таким заявлением Кравцов выступил сегодня на открытии Всероссийского школьного исторического форума "Сила - в правде!". Слова министра приводит пресс-служба ведомства.
Выступая на официальном мероприятии, проходившем в Музее Победы, Кравцов также сообщил о предстоящих изменениях в учебниках по Отечественной истории. По словам министра, их дополнят параграфами, которые будут посвящены событиям, разворачивающимся сейчас на территории Украины.
24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
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