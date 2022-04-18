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Шведского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за сожжения Корана


18.4.2022 13:13
Шведского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за сожжения КоранаФото: news.ru

В Министерство иностранных дел Ирана вызван временный поверенный в делах Швеции.

Как указано на сайте внешнеполитического ведомства республики, дипломата пригласили на беседу после инцидента с сожжением экземпляра Корана в Линчепинге.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил осуждение в связи с действиями манифестантов, которые позволили себе осквернить священную для мусульман книгу. Иранский дипломат подчеркнул, что в Тегеране после случившегося ожидают немедленной реакции со стороны шведских властей.

Шведскому дипломату был передан решительный протест. Иранское внешнеполитическое ведомство обратилось к Стокгольму с призывом предпринять жесткие меры по предотвращению в будущем такого рода происшествий. Временный поверенный в делах Швеции, выразив сожаление в связи с инцидентом в Линчепинге, подтвердив, что передаст протест руководства Ирана правительству Швеции.

Группа представителей ультраправых группировок под руководством лидера партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана подожгла экземпляр священного Корана во время антиисламского митинга 15 апреля. Вскоре подобные массовые акции прошли и в других городах Швеции, многие из них обернулись беспорядками и стычками с полицией.

Автор: Злата Богатова

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