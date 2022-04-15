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Власти Судана эвакуируют своих граждан из Украины
15.4.2022 22:20
Фото: interaffairs.ru
Министерство иностранных дел Судана информирует об окончании мероприятий по вывозу сограждан с территории Украины.
В ведомстве пояснили, что к настоящему времени из страны эвакуировали уже порядка тысячи граждан этого африканского государства.
Суданцев, которые находились на территории Украины, доставляли в Польшу, Румынию и другие европейские страны, передает SUNA со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.
В МИД Судана отметили, что сейчас в стране остаются около десяти семей сограждан, отказавшихся покидать Украину. Дипломаты поясняют, что суданцы, заинтересованные в эвакуации и возвращении домой, могут обращаться в посольство в Киеве и представительства страны в государствах Восточной Европы.
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