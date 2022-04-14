Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Колумбии подростки попадают в больницы из-за челленджа с виагрой и колой

14.4.2022 20:40

Фото: kathimerini.gr



Более тридцати колумбийских подростков были экстренно госпитализированы после участия в новом челлендже, который сейчас распространяется в социальных сетях страны. Молодые люди смешивают колу с таблетками в дозировке, значительно превышающей допустимый дневной уровень.



В больницы Колумбии за последние дни попали уже тридцать пять подростков, решившихся на сомнительный эксперимент, передает La Republica. По условиям этого челленджа молодые люди смешивают пять таблеток виагры с кока-колой, водой или соками, а потом употребляют внутрь. Многие юноши после этого были экстренно госпитализированы с тахикардией и предобморочным состоянием.



Впервые подобное зафиксировали в Кукуте, где помощь медиков потребовалась сразу одиннадцати студентам местного колледжа.



Суточная доза данного лекарственного препарата, который должен назначаться врачами, составляет одну таблетку, напоминают специалисты. В смеси с кофеином средство для лечения эректильной дисфункции может стать причиной серьезного отравления



После случившегося руководитель Национального института Колумбии по надзору за продуктами питания и лекарствами Хулио Сезар Альдана выразил намерение значительно усилить контроль за продажей виагры и силденафила. Подчеркивается, что эти рецептурные лекарства должны выписываться лишь совершеннолетним пациентам с поставленным диагнозом.



Автор: Злата Богатова

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