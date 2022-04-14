ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге соцподдержку получат бездомные, имеющие старую прописку в городе
В Петербурге соцподдержку получат бездомные, имеющие старую прописку в городе
Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужа
Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужа
Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Борису Джонсону закрыли въезд в РоссиюБорису Джонсону закрыли въезд в Россию
Минюст: Дудь и Шульман признаны иноагентамиМинюст: Дудь и Шульман признаны иноагентами
В Севастополе почтили память погибшего ракетного крейсера «Москва»В Севастополе почтили память погибшего ракетного крейсера «Москва»
ФСБ сообщает о пресечении теракта на военном объекте под КалугойФСБ сообщает о пресечении теракта на военном объекте под Калугой
Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при ЧубайсеГлава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Колумбии подростки попадают в больницы из-за челленджа с виагрой и колой


14.4.2022 20:40
В Колумбии подростки попадают в больницы из-за челленджа с виагрой и колойФото: kathimerini.gr

Более тридцати колумбийских подростков были экстренно госпитализированы после участия в новом челлендже, который сейчас распространяется в социальных сетях страны. Молодые люди смешивают колу с таблетками в дозировке, значительно превышающей допустимый дневной уровень.

В больницы Колумбии за последние дни попали уже тридцать пять подростков, решившихся на сомнительный эксперимент, передает La Republica. По условиям этого челленджа молодые люди смешивают пять таблеток виагры с кока-колой, водой или соками, а потом употребляют внутрь. Многие юноши после этого были экстренно госпитализированы с тахикардией и предобморочным состоянием.

Впервые подобное зафиксировали в Кукуте, где помощь медиков потребовалась сразу одиннадцати студентам местного колледжа.

Суточная доза данного лекарственного препарата, который должен назначаться врачами, составляет одну таблетку, напоминают специалисты. В смеси с кофеином средство для лечения эректильной дисфункции может стать причиной серьезного отравления

После случившегося руководитель Национального института Колумбии по надзору за продуктами питания и лекарствами Хулио Сезар Альдана выразил намерение значительно усилить контроль за продажей виагры и силденафила. Подчеркивается, что эти рецептурные лекарства должны выписываться лишь совершеннолетним пациентам с поставленным диагнозом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Медведев высказался о последствиях вступления Финляндии в НАТОМедведев высказался о последствиях вступления Финляндии в НАТО
Политолог Шульман уехала из РоссииПолитолог Шульман уехала из России
Греки извинились за действия своего правительстваГреки извинились за действия своего правительства
Экс-главу калининградского Мамоново осудили на 6 лет за убийствоЭкс-главу калининградского Мамоново осудили на 6 лет за убийство
В Петербурге арестовали девушку, обвиняемую в подмене ценников на ложные сведения о ВС РФВ Петербурге арестовали девушку, обвиняемую в подмене ценников на ложные сведения о ВС РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru