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В Колумбии подростки попадают в больницы из-за челленджа с виагрой и колой
14.4.2022 20:40
Фото: kathimerini.gr
Более тридцати колумбийских подростков были экстренно госпитализированы после участия в новом челлендже, который сейчас распространяется в социальных сетях страны. Молодые люди смешивают колу с таблетками в дозировке, значительно превышающей допустимый дневной уровень.
В больницы Колумбии за последние дни попали уже тридцать пять подростков, решившихся на сомнительный эксперимент, передает La Republica. По условиям этого челленджа молодые люди смешивают пять таблеток виагры с кока-колой, водой или соками, а потом употребляют внутрь. Многие юноши после этого были экстренно госпитализированы с тахикардией и предобморочным состоянием.
Впервые подобное зафиксировали в Кукуте, где помощь медиков потребовалась сразу одиннадцати студентам местного колледжа.
Суточная доза данного лекарственного препарата, который должен назначаться врачами, составляет одну таблетку, напоминают специалисты. В смеси с кофеином средство для лечения эректильной дисфункции может стать причиной серьезного отравления
После случившегося руководитель Национального института Колумбии по надзору за продуктами питания и лекарствами Хулио Сезар Альдана выразил намерение значительно усилить контроль за продажей виагры и силденафила. Подчеркивается, что эти рецептурные лекарства должны выписываться лишь совершеннолетним пациентам с поставленным диагнозом.
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