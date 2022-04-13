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Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби ради Украины
04:34
Фото: livejournal.com
Американский госсекретарь Энтони Блинкен принес извинения наследному принцу Абу-Даби Мухаммед бен Зейду за недостаточную реакцию со стороны Вашингтона на недавние атаки повстанцев. Глава Госдепа пошел на этот шаг, чтобы заручиться поддержкой региона в вопросах, связанных с обстановкой на Украине, сообщает Axios.
Как стало известно, представитель Госдепа признал, что Соединенные Штаты слишком долго оставляли без реакции атаку повстанцев, на встрече Энтони Блинкена с наследным принцем Абу-Даби. В минувшем марте она была организована на территории Марокко. Жертвами нападения хуситов, по последним официальным данным, стали шесть человек. В ходе переговоров Блинкен просил прощения у принца за действия руководства США.
Ранее в прессе распространились сведения, что в государствах Персидского залива считают не слишком решительной реакцию Вашингтона на ракетные обстрелы хуситов. Американские власти же полагают, что в регионе недостаточно четко выражают позицию по ситуации, связанной с Украиной. По мнению руководства Соединенных Штатов, этим странам стоит более убедительно выразить осуждение действий Москвы.
Напомним, в минувшем январе в Абу-Даби предположительно с использованием беспилотных аппаратов были атакованы цистерны с нефтью. Взрывы нанесли серьезные повреждения трем танкерам. Кроме того, пожар начался на территории международного аэропорта. Позже о своей причастности к инциденту объявили йеменские повстанцы-хуситы, действующие при поддержке со стороны Ирана.
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