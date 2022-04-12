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Bild: Зеленский отказался от встречи со Штайнмайером из-за тесных связей с РФ
12.4.2022 19:15
Фото: godekan.com
Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планировал официальный визит в Киев, но его украинский коллега Владимир Зеленский отказался от встречи.
Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.
Как стало известно, Франк-Вальтер Штайнмайер намеревался приехать в Киев вместе с другими европейскими политиками в среду, 13 апреля. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался от встречи с представителем Берлина, подчеркнув, что будет общаться с другими официальными лицами из ЕС.
Собеседник газеты Bild пояснил, что решение Зеленского обусловлено "тесными связями" с Москвой, которые Штайнмайер поддерживал на протяжении последних лет. В частности, на посту главы МИД Германии он активно взаимодействовал с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Отмечается, что Штайнмайер является известным приверженцем строительства газопровода "Северный поток — 2", а также продолжает считаться "архитектором" дружелюбной в отношении РФ политики федерального правительства ФРГ.
В прошлом представители официального Киева уже не раз упрекали Штайнмайера в тесных связях с Россией. В частности, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник отмечал, что для представителя Берлина контакты с Москвой "остаются чем-то фундаментальным, даже святым".
В первых числах апреля Штайнмайер сделал официальное заявление о том, что его мнение от РФ было ошибочным, в том числе, поддержка "Северного потока — 2". В результате ФРГ потерпела неудачу, пытаясь создать "общий европейский дом" с участием России. Как отметил Штайнмайер, при нынешнем российском руководстве он не находит перспектив "возвращения к статус-кво".
Ранее стало известно о встрече Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который приезжал в Киев на несколько часов 9 апреля. Представитель официального Лондона успел не только провести встречу в формате тет-а-тет с главой Украины, но и совершил в компании Зеленского получасовую прогулку по городу - они дошли до майдана Независимости.
До того Украину посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. После переговоров с Зеленским они отправились в город Буча, где были найдены захоронения убитых мирных жителей.
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