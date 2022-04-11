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Названы ароматы, успокаивающие нервную систему
11.4.2022 13:28
Фото: vk.com
Парфюмер Хагалль Змей назвал ароматы, способные оказывать успокаивающее воздействие на нервную систему.
Одним из таких запахов может считаться иланг-иланг, сообщает "Мослента".
По мнению специалиста, не стоит считать иланг-иланг действенным и мощным афродизиаком. Хагалль Змей пояснил, что ошибочное суждение широко распространилось из-за традиции посыпать цветками этого растения кровать для новобрачных, как это часто делают в Индии. Но такой обычай связан вовсе не с тем, чтобы молодые сильнее возбудились. Наоборот, иланг-иланг используется, чтобы пара успокоилась, рассказал парфюмер.
Среди запахов, которые эффективно помогают снять нервное напряжение, Хагалль выделил эфирные масла мандарина, клементина и танжерина. Кроме того, схожим влиянием обладает и сандал. Парфюмер порекомендовал выбирать натуральные ароматы в виде, например, тибетских благовоний или сыпучих вариантов ароматических смесей.
Говоря о запахе лимона, парфюмер отметил, что он воздействует на человека противоположным образом. Такой аромат хорош, если люди хотят взбодриться, пояснил специалист.
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