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Скончалась секретарь Шиндлера Мими Рейнхардт


10.4.2022 10:12
Кадр из фильма «Список Шиндлера»Фото: bing.net
Кадр из фильма «Список Шиндлера»

В Израиле в возрасте 107 лет скончалась Мими Рейнхардт, которая в середине прошлого века являлась секретарем немецкого промышленника Оскара Шиндлера.

Она ушла из жизни в городе Герцлия, сообщает The Guardian.

Как стало известно, Мими Рейнхардт скончалась 8 апреля. Информация о ее кончине поступила от внучки Нины, отмечает газета.

Мими Рейнхардт родилась в еврейской семье, ее родители в тот момент проживали в Австрии. На работу ее взял сам Оскар Шиндлер, у которого Рейнхардт трудилась в качестве секретаря вплоть до 1945 года.

В годы Второй мировой войны Рейнхардт составляла списки евреев, живших в Кракове и нанятых на предприятия Шиндлера. В результате множество людей смогли избежать отправки в нацистские концентрационные лагеря и выжить. По оценкам историков, таким образом были спасены порядка 1300 человек.

После войны Рейнхардт жила в Нью-Йорке, а в 2007 году переехала в Израиль.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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