Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончалась секретарь Шиндлера Мими Рейнхардт

10.4.2022 10:12

Фото: bing.net

Кадр из фильма «Список Шиндлера»



В Израиле в возрасте 107 лет скончалась Мими Рейнхардт, которая в середине прошлого века являлась секретарем немецкого промышленника Оскара Шиндлера.



Она ушла из жизни в городе Герцлия, сообщает The Guardian.



Как стало известно, Мими Рейнхардт скончалась 8 апреля. Информация о ее кончине поступила от внучки Нины, отмечает газета.



Мими Рейнхардт родилась в еврейской семье, ее родители в тот момент проживали в Австрии. На работу ее взял сам Оскар Шиндлер, у которого Рейнхардт трудилась в качестве секретаря вплоть до 1945 года.



В годы Второй мировой войны Рейнхардт составляла списки евреев, живших в Кракове и нанятых на предприятия Шиндлера. В результате множество людей смогли избежать отправки в нацистские концентрационные лагеря и выжить. По оценкам историков, таким образом были спасены порядка 1300 человек.



После войны Рейнхардт жила в Нью-Йорке, а в 2007 году переехала в Израиль.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 102

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