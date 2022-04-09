Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп назвал ядерные силы США самыми мощными в мире

07:04

Фото: hellbro.ru



Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американское ядерное оружие превосходит российское.



Экс-глава государства отметил, что превосходство в этой сфере во многом является его заслугой.



Ядерное оружие, которым сейчас располагает Вашингтон, сильнее российского, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Политик заговорил об этом в ходе встречи с его сторонниками в Сельме (штат Северная Каролина). Трансляция мероприятия велась в эфире телевизионного канала C-SPAN, передает агентство "Интерфакс".



Американское ядерное оружие сильнее российского, и это его заслуга, подчеркнул экс-глава Соединенных Штатов. По словам Трампа, он смог перестроить "ядерный потенциал" страны "вместе со всеми вооруженными силами".



Политик отметил, что ему не нравится разговаривать на эти темы, однако у Вашингтона, действительно, в распоряжении сейчас "имеются самые мощные ядерные силы". Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, Дональд Трамп выразил мнение о том, что главе РФ тоже не стоит "об этом говорить".



Бывший американский лидер вновь заявил, что одержал победу на последних президентских выборах, однако результаты были, по его мнению, украдены нынешним главой США Джо Байденом. При этом Дональд Трамп отметил, что рассматривает возможность еще раз баллотироваться в президенты.



Ранее другой экс-президент США Билл Клинтон заявил о том, что в прошлом американское руководство не раз озвучивало предложения о вступлении России в НАТО. Бывший глава государства в материале для The Atlantic пояснил, что неоднократно говорил на эту тему как с Борисом Ельциным, так и Владимиром Путиным.



Автор: Злата Богатова

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