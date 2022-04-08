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Клинтон рассказал, как предлагал Ельцину и Путину членство России в НАТО
10:18
Фото: livejournal.com
Американское руководство в прошлом не раз озвучивало предложения о вступлении России в НАТО, заявил экс-президент США Билл Клинтон.
Бывший глава государства в материале для The Atlantic пояснил, что неоднократно говорил на эту тему как с Борисом Ельциным, так и Владимиром Путиным.
Как сообщил Билл Клинтон, в прошлом он "ясно заявлял" главе РФ Борису Ельцину и его преемнику Владимиру Путину о том, что двери Североатлантического альянса открыты для РФ. Это происходило, когда поддерживались и развивались связи между Североатлантическим альянсом и Москвой, отметил политик.
Говоря о периоде 1990-х годов, Клинтон напомнил, как Россия была участницей программы "Партнерство во имя мира", а также удалось оформить основополагающий акт между Москвой и блоком о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. Кроме того, Вашингтон оказывал финансовую поддержку РФ, когда российских военных было решено выводить из прибалтийских стран, указал Клинтон.
Клинтон в своей статье также отреагировал на утверждения о том, что Соединенные Штаты намеревались изолировать Россию, загоняя ее в некие рамки, или могли проявлять неуважение и даже игнорировать нашу страну. По мнению экс-главы США все эти заявления не соответствуют действительности. Вместе с тем, Клинтон подтвердил, что НАТО планировало расширение на восток, хотя Москва и была настроена против такого развития событий. Действия Североатлантического альянса в те годы американский деятель назвал "правильными и последовательными".
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