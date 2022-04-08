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Словакия передала Украине ЗРК С-300


8.4.2022 19:25
Словакия передала Украине ЗРК С-300Фото: bolshefaktov.ru

Стоящий на вооружении ВС Словакии ЗРК С-300 доставили на территорию Украины, передает словацкий телевизионный канал Markíza.

Со ссылкой на главу правительства страны Эдуарда Хегера сообщается, что Братислава намерена помогать Киеву, предоставляя оборонительные средства.

Передача Украине системы не свидетельствует о том, что Словакия теперь является участницей вооруженного конфликта, отметил Эдуард Хегер. В своем заявлении он подчеркнул, что обороноспособность его государства в самое ближайшее время предполагается усилить "дополнительной системой ПВО союзников".

Ранее глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил об отсутствии возможности предоставить Украине единственную в стране систему, потому что не имеется какой-либо альтернативы.

В последних числах марта в словацких СМИ распространились публикации о прибытии в страну первых подразделений НАТО. Отмечалось, что они должны выполнить задачи, связанные с развертыванием системы ПВО Patriot. Комментируя эту информацию, Надь отмечал, что Patriot не может заменить систему С-300. Как указывал тогда представитель официальной Братиславы, речь может идти лишь об еще одном элементе обороны воздушного пространства государства.

На прошлой неделе вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, который возглавляет Комитет по нацбезопасности и делам обороны, заявил о том, что его страна открыта для размещения американского ядерного оружия. В интервью Welt am Sonntag представитель официальной Варшавы допустил, что если Соединенные Штаты обратятся с соответствующим предложением это могло бы значительно способствовать сдерживанию Москвы.

Качиньский также выступил с идеей сформировать новый командный центр НАТО в его стране. В Польше хотели бы иметь объект, сравнимый с тем, что действует в нидерландском Брюнсюме, где планируют и откуда проводят совместные операции. По мнению политика, создание такого центра послужило бы ясным сигналом РФ о том, что на востоке присутствует "руководящий уровень НАТО".

Автор: Злата Богатова

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