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Китайские компании закупили российские нефть и уголь за юани
7.4.2022 23:14
Фото: ca-info.su
В минувшем марте ряд китайских компаний закупил российский уголь за юани, передает Bloomberg.
Как отмечает агентство, прибытие в КНР первых партий приобретенного сырья ожидается в течение апреля.
О начале поставок в КНР сырья, оплаченного в юанях, сообщается со ссылкой на китайскую консалтинговую компанию Fenwei Energy Information Service Co. По данным трейдеров, изменения обусловлены санкциями, введенными в отношении РФ со стороны Соединенных Штатов и стран Европы. В связи с событиями на территории Украины ряд банков в России оказался отрезан от международной системы расчетов.
Пекин на протяжении долгого времени прикладывает усилия для расширения применения юаня в мировой торговле. Как оказалось, антироссийские санкции способствуют таким планам китайских властей. Вместе с тем, расчеты в национальной валюте КНР на текущий момент вряд ли смогут составить серьезную конкуренцию доллару, который сохраняет доминирующее положение. Как свидетельствуют данные Банка международных расчетов (BIS), доля американской валюты в международных расчетах сейчас превышает 80%.
В Китае сохраняют заинтересованность в росте импорта российского угля, но товарные потоки могут оказаться существенно ограничены по причине возникших в последнее время сложностей логистического и финансового характера, констатируют представители China Coal Transport and Distribution Association.
Экспортеры нефти также предоставили покупателям в Китае возможность вести расчеты в юанях. Планируется, что первые партии нефти сорта ESPO (ВСТО), которые приобретались за китайскую нацвалюту, независимые нефтепереработчики в КНР смогут получить в мае.
В золотодобывающей компании Polymetal, которая экспортирует в Китай концентрат, пояснили, что опробовали расчеты в китайской национальной валюте еще несколько лет назад, когда начали вводить антироссийские ограничения. Сейчас эта опция активно не используется, но в организации выразили готовность "вернуться к ней в любой момент", передает "Коммерсант". Схожее мнение высказал генеральный директор IRC Юрий Макаров. По его словам, железорудная компания пока не начала активно использовать юань, но уже достаточно давно имеет соответствующие банковские счета. Для этой организации, активы которой располагаются на Дальнем Востоке, рынок КНР имеет приоритетное значение.
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