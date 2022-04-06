Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter NYT подтвердила подлинность видео с расправой украинских военных над ранеными российскими солдатами

05:04

Фото: vk.com



Американская газета New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которых запечатлено, как украинские силовики расправляются над пленными и ранеными военнослужащими РФ.



На этих кадрах представители ВСУ выстрелили в российского солдата, лежавшего на проезжей части и подававшего признаки жизни.



Как отмечает New York Times, этот видеоматериал был сделан 30 марта, когда от Киева были отведены подразделения ВС РФ. Запись появилась в сети в понедельник, 4 апреля. По данным NYT, эти кадры снимались неподалеку от деревни, расположенной к западу от столицы Украины.



На записи видно, как украинский военный несколько раз выстрелил в лежащего на дороге, предположительно, российского военнослужащего, который в тот момент еще подавал признаки жизни.



Кроме того, рядом были несколько тел военных РФ, которые уже были убиты. Рядом с ними виднеется большое количество крови. У одного из российских военных, предположительно, убитых, руки были связаны за спиной. Около места, где лежали солдаты, камера запечатлела бронемашину БМД-2.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 102

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 6.4.2022 14:21 Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский 6.4.2022 05:07 Псаки: США хотят заставить РФ выбрать между дефолтом и истощением долларовых резервов

Псаки: США хотят заставить РФ выбрать между дефолтом и истощением долларовых резервов 5.4.2022 17:24 Москалькова: Россия и Украина провели обмен пленными

Москалькова: Россия и Украина провели обмен пленными 4.4.2022 21:03 Париж вслед за Берлином высылает российских дипломатов

Париж вслед за Берлином высылает российских дипломатов 4.4.2022 04:45 Кадырова возмутили слова Пескова о патриотизме Урганта