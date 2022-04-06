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NYT подтвердила подлинность видео с расправой украинских военных над ранеными российскими солдатами


05:04
NYT подтвердила подлинность видео с расправой украинских военных над ранеными российскими солдатамиФото: vk.com

Американская газета New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которых запечатлено, как украинские силовики расправляются над пленными и ранеными военнослужащими РФ.

На этих кадрах представители ВСУ выстрелили в российского солдата, лежавшего на проезжей части и подававшего признаки жизни.

Как отмечает New York Times, этот видеоматериал был сделан 30 марта, когда от Киева были отведены подразделения ВС РФ. Запись появилась в сети в понедельник, 4 апреля. По данным NYT, эти кадры снимались неподалеку от деревни, расположенной к западу от столицы Украины.

На записи видно, как украинский военный несколько раз выстрелил в лежащего на дороге, предположительно, российского военнослужащего, который в тот момент еще подавал признаки жизни.

Кроме того, рядом были несколько тел военных РФ, которые уже были убиты. Рядом с ними виднеется большое количество крови. У одного из российских военных, предположительно, убитых, руки были связаны за спиной. Около места, где лежали солдаты, камера запечатлела бронемашину БМД-2.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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