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ФНС и МВД начинают отслеживать незаконную куплю-продажу валюты
6.4.2022 19:00
Фото: vk.com
Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ отдал своим территориальным структурам поручение об организации мероприятий по выявлению фактов теневой продажи иностранной валюты. Предполагается, что эти действия будут осуществляться совместно с правоохранительными органами, передает РБК.
Как пояснили в пресс-службе ФНС, в последнее время фиксируется рост числа попыток незаконной купли-продажи иностранной валюты. Поэтому налоговикам поручено особое внимание уделить работе по выявлению подобных нарушений, включая предложения в соцсетях.
Ранее Евросоюз запретил ввозить в Россию наличные евро, а руководство США ввело аналогичный запрет на ввоз долларов в РФ. Вскоре после этого Центробанк России объявил о введении ограничений на операции граждан населения с иностранной валютой. Меры рассчитаны на период до 9 сентября. До этого банки не могут продавать клиентам наличную валюту выше суммы $10 тыс.
Вследствие этих ограничительных мер и роста официальных курсов основных валют возникло повышенное количество попыток купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков. Как отмечается в официальном письме ФНС, за нарушения в этой сфере действующим законодательством предусмотрена административная ответственность согласно ст. 15.25 КоАП.
За осуществление теневых обменных операций юридическим и физическим лицам грозит штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. При этом к ответственности привлекаются обе стороны - как продавец, так и покупатель, пояснил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, в минувшем марте Министерство финансов РФ выступило с предложением уменьшить штрафы за проведение незаконных валютных операций до 20–40% от суммы. Однако правительство еще не рассмотрело соответствующий законопроект, отметил юрист.
Иногда речь может идти об уголовной ответственности. В частности, дело могут завести, если нелегальный доход продавца после такой операции превысил 2,25 млн руб. Наказание по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) предполагает лишение свободы на срок до четырех лет. Когда сумма дохода оказывается более 9 млн руб. виновному грозит до семи лет.
Напомним, 5 марта регулятор ограничил вывод за границу иностранной валюты. Родственникам (супругам, родителям, детям, дедушкам, бабушкам и внукам, включая усыновителей и усыновленных) теперь позволено каждый месяц перечислять не более $5 тыс. Меры вводились на фоне антироссийских санкций, которые были объявлены странами Запада после начала масштабной спецоперации РФ на территории Украины.
Со 2 марта российским резидентам запретили перечислять иностранную валюту на их счета за границей, а также вывозить более 10 тыс. наличными. Соответствующий указ был подписан главой РФ Владимиром Путиным. Уточнялось, что руководство страны предприняло такие меры из-за недружественных действий Соединенных Штатов, которые противоречили нормам международного права, и примкнувших к американским властям государств и организаций. Подчеркивалось, что целью изменений является защита национальных интересов РФ.
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